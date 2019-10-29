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Матип вернется в строй в середине ноября

09:51
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Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип пропустит ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем. Камерунский игрок испытывает проблемы с коленом и продолжает восстановление, сообщает The Guardian.

«Ливерпуль» не будет форсировать возвращение 28-летнего игрока и предоставит ему время для восстановления до середины ноября. В текущем сезоне Матип провел 10 матчей в футболке «красных», отличившись двумя голами.

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