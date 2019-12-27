Стала известна дата, когда состоится перенесенный матч чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Встреча назначена на 29 января 2020 года, сообщает Sky Sports.

Команды должны были встретиться между собой в декабре, но встреча была перенесена из-за участия «красных» в клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» уверенно возглавляет английскую премьер-лигу с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя — «Лестера».