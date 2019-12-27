Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» состоится 29 января

22:22
Теги:

Стала известна дата, когда состоится перенесенный матч чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Встреча назначена на 29 января 2020 года, сообщает Sky Sports.

Команды должны были встретиться между собой в декабре, но встреча была перенесена из-за участия «красных» в клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» уверенно возглавляет английскую премьер-лигу с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя — «Лестера».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир