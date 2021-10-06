Риисе: «Я бы хотел, чтобы Холанн перешел в «Ливерпуль», ему бы подошел стиль Клоппа»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон Арне Риисе заявил, что хотел бы, чтобы его соотечественник Эрлин Холанн перешел в его бывшую команду.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Эрлин перешел в «Ливерпуль», потому что он — невероятный футболист. Он в отличной форме, мне кажется, ему подошел бы стиль Юргена Клоппа. К тому же, мне кажется, что Холанну понравился бы «Ливерпуль» как клуб. Впрочем, если его заполучит «Манчестер Сити», то это будет нечто. Если говорить о непобедимых командах, то с ним «Сити» будет близок к этому. Кто подпишет Холанна — неважно, в следующем сезоне или когда-то еще — станет очень сильной командой на долгие годы. Не знаю, есть ли у «Ливерпуля» возможность подписать Эрлина, но если она есть — пожалуйста, пусть они это сделают, потому что эффект от этой сделки будет невероятным», — приводит Goal слова Риисе.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 8 матчей за дортмундскую «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро.