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Марсьяль склоняется к переходу в «Севилью». Игрок хочет сначала провести встречу с Рангником

16:14
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль склоняется к переходу в «Севилью». Но прежде футболист хочет провести встречу с главным тренером «МЮ» Ральфом Рангником, сообщает Sky Sports.

Если 26-летний француз поймет, что немецкий специалист на него не рассчитывает, то будет настаивать на трансфере.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 31,5 миллиона фунтов стерлингов.

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