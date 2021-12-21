Марсьяль склоняется к переходу в «Севилью». Игрок хочет сначала провести встречу с Рангником

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль склоняется к переходу в «Севилью». Но прежде футболист хочет провести встречу с главным тренером «МЮ» Ральфом Рангником, сообщает Sky Sports.

Если 26-летний француз поймет, что немецкий специалист на него не рассчитывает, то будет настаивать на трансфере.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 31,5 миллиона фунтов стерлингов.