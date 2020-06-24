Марсьяль побил достижение Гиггза в «МЮ». Но до Руни и Роналду пропасть

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль сделал дубль в матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». 24-летний форвард оформил свой 46-й и 47-й гол в составе «красных дьяволов».

Марсьяль обошел по количеству голов за «МЮ» до достижения 25-летнего возраста Райана Гиггза. Рекордсмен по числу игр за клуб забил 46 голов до 25 лет.

Достижение Марсьяля — третье в истории команды. Первые два места с огромным отрывом занимают Уэйн Руни (92) и Криштиану Роналду (84). 25 лет французу исполнится в декабре этого года.