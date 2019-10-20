Маркус Рэшфорд: «МЮ» заслуживал победить «Ливерпуль»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что его команда заслужила победу в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1). Рэшфорд открыл счет в первом тайме, лидер таблицы ушел от поражения на 85-й минуте.

— Мы заслуживали набрать три очка. Не думаю, что они были достаточно хороши, чтобы сыграть вничью или победить, но это футбол, — цитирует BBC Рэшфорда. — Мы упустили отличный шанс. Надеюсь, следующую игру мы выиграем и начнем набирать обороты.

Не знаю, что происходило с начала сезона. Я не видел ничего в подготовке «МЮ», из-за чего бы мы не забивали. Мы можем действовать лучше, особенно в атаке. Впереди много работы, но думаю, сегодня мы должны были побеждать.