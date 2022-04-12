Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в «Баварии», «Арсенале» или «Реале»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает SPORT.

По данным источника, помимо мюнхинцев, в футболисте также заинтересованы «Реал» и «Арсенал». 24-летний игрок при Ральфе Рангнике стал реже попадать в стартовый состав «МЮ». В этом сезоне он провел 27 матчей, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году.