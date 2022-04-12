Джек Грилиш оценил игру «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал игру команды в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Это прекрасно, если мы сможем победить во всех турнирах, но Лига чемпионов — единственный трофей, который мы еще не выигрывали. Эта наша цель. Многие ребята здесь выигрывали все, причем неоднократно, так что, думаю, в этом году все хотят именно этого» — цитирует Грилиша Daily Mail.

Завтра, 13 апреля, «Сити» проведет ответный матч с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре «горожане» обыграли мадридцев со счетом 1:0.