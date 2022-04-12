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Гвардиола оценил влияние Месси на «Барселону»

Хосеп Гвардиола прокомментировал карьеру Лионеля Месси
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о карьере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Он сильнее, чем мои родители, сделали меня конкурентоспособным. Он знает, что в «Барселоне» была группа невероятных игроков, которые помогали, когда мы были вместе.

Я всегда говорил, что он сделал всех лучше в «Барселоне». Я должен подарить ему бутылку вина, так как благодаря нему я смог заключить хорошие контракты, и я все еще должен ему бутылку хорошего вина в качестве благодарности», — цитирует Гвардиолу Telemundo.

34-летний аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. На правах свободного агента он перешел в «ПСЖ». В этом сезоне он провел 28 матчей за команду, забив 8 голов и сделав 14 ассистов во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

 

ФК Барселона
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 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
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 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
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 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
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 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
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 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
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 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
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 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
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