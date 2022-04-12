Гвардиола оценил влияние Месси на «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о карьере нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Он сильнее, чем мои родители, сделали меня конкурентоспособным. Он знает, что в «Барселоне» была группа невероятных игроков, которые помогали, когда мы были вместе.

Я всегда говорил, что он сделал всех лучше в «Барселоне». Я должен подарить ему бутылку вина, так как благодаря нему я смог заключить хорошие контракты, и я все еще должен ему бутылку хорошего вина в качестве благодарности», — цитирует Гвардиолу Telemundo.