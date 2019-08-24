Марку Силва: «Кин будет играть, когда покажет, что лучше остальных»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва объяснил, почему новичок команды Мойзе Кин не имеет регулярной практики. 19-летний форвард был подписан этим летом из «Ювентуса».

— Когда он покажет на тренировках, что готов и что лучше остальных, тогда будет играть, — цитирует A Bola Силву. — Он хороший игрок. Но ему нужно дать время. У нас есть альтернативы в атаке, есть молодые игроки. Я уверен, что у нас есть возможности играть лучше, иметь конкуренцию во всех линиях. Посмотрите на нашу скамейку — у нас есть кому помочь.