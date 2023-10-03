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Сегодня, 01:32

Марку Силва: «Челси» заслужил три очка, потому что воспользовался нашими ошибками»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

«Против таких команд мы не можем допускать тех ошибок, которые допустили. Нас наказали за допущенные ошибки. Конечно, когда играешь в дерби, напряженная игра идет с первых минут. У нас были все необходимые условия, чтобы избежать ошибок. Нам нужно было быть сильнее, чтобы они не забили второй гол, но, конечно, когда счет 2:0, ты теряешь уверенность. «Челси» заслужил три очка, потому что воспользовался нашими ошибками», — приводит слова Силвы Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.

ФК Фулхэм
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
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35 тур
36 тур
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38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 1
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 1 : 1
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 0 : 2
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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