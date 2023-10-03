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Бройя: «Победа над «Фулхэмом» является огромным стимулом для дальнейшего продвижения «Челси» вперед»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Челси» Армандо Бройя подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0).

«Эта победа – огромный стимул для клуба и для нас как команды. Этим летом мы представили совершенно новую команду, так что речь шла о знакомстве друг с другом и общении. Всегда сложно, когда приходит много новых ребят и новый тренерский штаб. Эта победа является огромным стимулом для дальнейшего продвижения вперед. Важные три очка для нас.

Потрясающе забить после долгого перерыва. Будучи нападающим, ты всегда хочешь забивать, на большой сцене и в важные моменты. Невероятное ощущение – забить в дерби. Удивительно получить три очка, а это самое главное», – приводит слова Бройи Sky Sports.

В составе «синих» забивали Армандо Броя и Михаил Мудрик. Для 22-летнего украинца гол стал первым за 24 матча в составе клуба.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.

ФК Фулхэм
ФК Челси
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Марку Силва: «Челси» заслужил три очка, потому что воспользовался нашими ошибками»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
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Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
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Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 1
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
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2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 0 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

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Ливерпуль

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