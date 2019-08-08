Манджукич не перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич в это трансферное окно не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. "Красные дьяволы" провели предварительные переговоры по трансферу 33-летнего форварда, но решили не заключать сделку.

В прошлом сезоне Манджукич провел 33 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 7 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 18 миллионов евро.

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