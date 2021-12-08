Манчини опроверг информацию о договоренности с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опроверг информацию о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«У меня нет никаких договоренностей ни с одним клубом АПЛ. Все, что говорят, — неправда. Моя единственная цель прямо сейчас — попасть на чемпионат мира со сборной Италии и побороться за победу на турнире», — приводит Gazzetta dello Sport слова Манчини.

В ноябре сообщалось, что Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» летом по окончании сезона-2021/22. В данный момент временным главным тренером «красных дьяволов» является Ральф Рангник.