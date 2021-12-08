Зума может пропустить около 3 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия
12:43
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума выбыл на длительный срок, сообщает The Guardian.
По информации источника, 27-летний француз может пропустить около 3 месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия.
В сезоне-2021/22 Зума провел 13 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/dec/07/kurt-zouma-out-for-up-to-12-weeks-with-hamstring-injury-in-blow-to-west-ham
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