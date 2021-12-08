Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Зума может пропустить около 3 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия

12:43
Теги:

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума выбыл на длительный срок, сообщает The Guardian.

По информации источника, 27-летний француз может пропустить около 3 месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия.

В сезоне-2021/22 Зума провел 13 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/dec/07/kurt-zouma-out-for-up-to-12-weeks-with-hamstring-injury-in-blow-to-west-ham

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
У стрелявшего в московском МФЦ заклинило оружие
0