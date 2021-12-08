Зума может пропустить около 3 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума выбыл на длительный срок, сообщает The Guardian.

По информации источника, 27-летний француз может пропустить около 3 месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия.

В сезоне-2021/22 Зума провел 13 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 гол.