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Манчини может летом возглавить «Манчестер Юнайтед»

19:33
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.

Он может возглавить английский клуб следующим летом. Шансы на это повысятся, если сборная Италии не попадет на чемпионат мира-2022.

Манчини уже работал в АПЛ с «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Напомним, что 29 ноября «МЮ» назначил Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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