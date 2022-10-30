Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнатед» победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле с минимальным счетом победил «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.

Форвард забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд стал 22-м игроком в истории «МЮ», достигшим этой отметки, и первым после Уэйна Руни в 2009 году.

«Ман Юнайтед» набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм остался на 13-й строчке (14 очков).