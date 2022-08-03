«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может подписать нападающего «Зальцбурга» Шешко

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может подписать нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко, утверждает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Представители «красных дьяволов» встречались с агентом 19-летнего словенца несколько дней назад. Игроком также интересуются «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

В 39 матчах за «Зальцбург» Шешко забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.