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Сегодня, 18:06

«Реймс» арендовал нападающего «Арсенала» Балогуна

Руслан Минаев
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«Арсенал» объявил об аренде нападающего Фоларина Балогуна в «Реймс». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Во второй половине прошлого сезона 21-летний англичанин выступал в аренде в «Мидлсбро». В 18 матчах форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Балогуна с «Арсеналом» действует до июня 2023 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реймс
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