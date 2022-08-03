«Реймс» арендовал нападающего «Арсенала» Балогуна

«Арсенал» объявил об аренде нападающего Фоларина Балогуна в «Реймс». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Во второй половине прошлого сезона 21-летний англичанин выступал в аренде в «Мидлсбро». В 18 матчах форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Балогуна с «Арсеналом» действует до июня 2023 года.