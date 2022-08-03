«Реймс» арендовал нападающего «Арсенала» Балогуна
«Арсенал» объявил об аренде нападающего Фоларина Балогуна в «Реймс». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Во второй половине прошлого сезона 21-летний англичанин выступал в аренде в «Мидлсбро». В 18 матчах форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Балогуна с «Арсеналом» действует до июня 2023 года.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0
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|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
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|0
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
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|
Вест Хэм – Ман. Сити
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