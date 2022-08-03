Дэвид Мойес попросил руководство «Вест Хэма» подписать защитника «Бернли» Корне

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес попросил руководство клуба подписать защитника «Бернли» Максвелла Корне, сообщает The Guardian.

По данным источника, шотландский специалист видит 25-летнего француза на левом фланге полузащиты своей команды. Изначально приоритетной целью «молотобойцев» на трансферном рынке этим летом был Филип Костич из «Айнтрахта», однако уход этого футболиста из чемпионата Германии маловероятен.

В прошлом сезоне Корне забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Бернли» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.