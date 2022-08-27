«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Барселоне» о покупке Обамеянга

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение о покупке нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, манкунианский клуб хочет усилить атаку до закрытия летнего трансферного окна и 32-летний габонец определен в качестве потенциального усиления.

Отмечается, что в последние дни нападающего пытался приобрести «Челси», но клубы пока не смогли договориться о трансфере.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в одном матче в ла лиге за каталонцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2025 года.