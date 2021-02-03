«Манчестер Юнайтед» забил 9 голов «Саутгемптону»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 9:0. Дубль в составе «МЮ» оформил вышедший на замену Антони Марсьяль.

«Саутгемптон» со второй минуты играл в меньшинстве — был удален Александр Янкевиц, а на 86-й минуте при счете 0:6 красную карточку получил еще и Ян Беднарек, который в первой половине забил в свои ворота. После того, как «Саутгемптон» остался вдевятером, «МЮ» провел три мяча и установил окончательный счет встречи.

«МЮ» в таблице догнал лидера таблицы «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе.

В параллельной игре тура «Кристал Пэлас» на выезде одолел «Ньюкасл» 2:1.

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22-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 9:0 (4:0)

Голы: Ван-Биссака, 18 (1:0). Рэшфорд, 25 (2:0). Беднарек, 34 — в свои ворота (3:0). Кавани, 39 (4:0). Марсьяль, 69 (5:0). Мактоминэй, 71 (6:0). Бруну Фернандеш, 87 — с пенальти (7:0). Марсьяль, 90 (8:0). Джеймс, 90+3 (9:0).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (ван де Бек, 46), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Кавани (Марсьяль, 46), Рэшфорд (Джеймс, 60), Гринвуд.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Рэмсей, Уорд-Проуз, Армстронг, Янкевиц, Ингс (Редмонд, 71), Адамс, Дженепо (Чапчет, 78).

Предупреждения: Рэмсей, 44. Стивенс, 45. Магуайр, 52. ван де Бек, 53. Армстронг, 89.

Удаления: Янкевиц, 2. Беднарек, 86.

Судья: Дин.

2 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (1:2)

Голы: Шелви, 2 (1:0). Ридевалд, 21 (1:1). Кэйхилл, 25 (1:2).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк (Кэрролл, 89), Шер, Манкильо (Гэйл, 77), Льюис, Шелви, Хендрик (Сен-Максимен, 63), Хэйден, Альмирон, Фрэйзер, Уилсон.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Куяте, 90+2), Миливоевич, Эзе, Айю, Заа (Таунсенд, 58), Батшуайи (Бентеке, 73).

Предупреждения: Шелви, 29. Клайн, 51. Миливоевич, 72. Айю, 90+3.

Судья: Инглэнд.

2 февраля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».