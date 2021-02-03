«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд самой крупной победы в истории АПЛ
01:24
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 9:0. Таким образом, команда Уле Гуннара Сульшера повторила рекорд самой крупной победы в истории премьер-лиги.
Со счетом 9:0 заканчивались три матча, причем в предыдущих двух играли участники сегодняшней встречи. В 2019 году «Саутгемптон» с таким же счетом проиграл «Лестеру», а в 1995-м «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Ипсвичу».
9?? - @ManUtd equal the biggest victory in Premier League history— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 2, 2021
Man United 9-0 Southampton (2021)
Southampton 0-9 Leicester (2019)
Man United 9-0 Ipswich (1995)#MUNSOU #MUFC
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