«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд самой крупной победы в истории АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 9:0. Таким образом, команда Уле Гуннара Сульшера повторила рекорд самой крупной победы в истории премьер-лиги.

Со счетом 9:0 заканчивались три матча, причем в предыдущих двух играли участники сегодняшней встречи. В 2019 году «Саутгемптон» с таким же счетом проиграл «Лестеру», а в 1995-м «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Ипсвичу».