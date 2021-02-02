«Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону», «Шеффилд» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»

2 февраля два вечерних матча 22-го тура АПЛ завершились с одинаковым счетом — 2:1. «Вулверхэмптон» переиграл «Арсенал», «Шеффилд» победил в игре с «Вест Бромвичем».

Вингер Николя Пепе на 32-й минуте вывел «Арсенал» вперед, однако после прямой красной карточки Давида Луиза, «Вулверхэмптон» сравнял счет с пенальти — на последней минуте первого тайма отличился Рубен Невеш. В начале второй половины игры Жоау Моутинью дальним ударом вывел «волков» вперед. «Канониры» доигрывали матч вдевятером после удаления вратаря Бернда Лено за игру руками за пределами штрафной.

«Вест Бромвич» вышел вперед в конце первого тайма игры с «Шеффилд Юнайтед», отличился Мэтт Филлипс. После перерыва хозяева ответили мячами Джейдона Богла и Билли Шарпа.

«Арсенал» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию и остался на 10 месте с 31 очком после 22 игр. «Вулверхэмптон» поднялся на 13 строчку с 26 очками в 22 матчах.

«Шеффилд» одержал третью победу в сезоне, но не догнал «Вест Бромвич». Команды занимают две последние строчки, имея после 22 матчей 11 и 12 очков соответственно.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 2:1 (1:1)

Голы: Пепе, 32 (0:1). Невеш, 45+5 — с пенальти (1:1). Жоау Моутинью, 49 (2:1).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Килман, Жоау Моутинью, Невеш (Дендонкер, 74), Виллиан Жозе (Силва, 90+1), Траоре, Поденсе (Витинья, 62), Педру Нету.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Бельерин, Холдинг, Джака, Партей (Рунарссон, 75), Смит-Роу, Сака, Ляказетт (Габриэл Магальяйнс, 46), Пепе (Обамеянг, 61).

Предупреждения: Жоау Моутинью, 13. Килман, 28. Партей, 41. Невеш, 47. Джака, 62.

Удаления: Давид Луиз, 45+3. Лено, 72.

Судья: Поусон.

2 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:1 (0:1)

Голы: Филлипс, 41 (0:1). Богл, 56 (1:1). Шарп, 73 (2:1).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Иган, Ампаду, Болдок (Лоу, 44), Богл, Флек, Норвуд (Макберни, 46), Ландстрем, Шарп (Берк, 86), Макголдрик.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, О`Ши, Ливермор, Снодграсс, Филлипс (Галлахер, 74), Робинсон (Робсон-Кану, 68), Перейра, Диань (Грант, 68).

Предупреждения: Флек, 82. Макголдрик, 84.

Судья: Тирни.

2 февраля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».