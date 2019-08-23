«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена Рэшфорда на Санчо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо с высокой долей вероятности покинет клуб в январе 2020 года, сообщает Sky Sports. Новое предложение по 19-летнему игроку готовит «Манчестер Юнайтед», и это предложение способно «взорвать» трансферный рынок.

По сведениям английских журналистов, «Манчестер» может предложить в обмен нападающих Антони Марсьяля или Маркуса Рэшфорда.

Главным конкурентом «МЮ» считается «Манчестер Сити», чьим воспитанником Санчо и является. В 2017 году Джейдон перешел из «Сити» в «Боруссию» за 7 миллионов евро. За это время англичанин провел за дортмундскую команду 47 матчей, в которых забил 14 голов.