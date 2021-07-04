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«Манчестер Юнайтед» предложит Шоу новый контракт после Евро

14:20
Люк Шоу. Фото Instagram
Люк Шоу. Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с защитником Люком Шоу на улучшенных условиях. Клуб начнет переговоры с 25-летним англичанином после завершения чемпионата Европы, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года. Он зарабатывает около 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако «МЮ» готов повысить зарплату футболиста до 190 тысяч.

В прошлом сезоне Шоу был одним из ключевых игроков «Ман Юнайтед» и провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. Также он является основным игроком сборной Англии.

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Иван Шитик все материалы автора

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