«Манчестер Юнайтед» предложит Шоу новый контракт после Евро
14:20
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с защитником Люком Шоу на улучшенных условиях. Клуб начнет переговоры с 25-летним англичанином после завершения чемпионата Европы, сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Нынешнее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года. Он зарабатывает около 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако «МЮ» готов повысить зарплату футболиста до 190 тысяч.
В прошлом сезоне Шоу был одним из ключевых игроков «Ман Юнайтед» и провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. Также он является основным игроком сборной Англии.
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