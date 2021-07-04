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«Арсенал» готов отпустить Виллиана в другой клуб

13:16
Виллиан. Фото Сергей Расулов-младший, ФК «Анжи».
Виллиан. Фото Сергей Расулов-младший, ФК «Анжи».
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«Арсенла» готов расстаться с нападающим Виллианом этим летом. Лондонский клуб разрешил 32-летнему бразильцу вести поиски новой команды, сообщает Daily Star.

К футболиста уже проявлял интерес «Интер Майами». Однако клуб Дэвида Бекхэма отказался от трансфера бразильца из-за его финансовых требований.

Отмечается, что Виллиан просил зарплату около 10 миллионов евро за сезон, что в два раза больше, чем у нападающего «Интер Майами» Гонсало Игуаина.

В прошедшем сезоне бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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