Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Виейра согласовал условия контракта с «Кристал Пэлас»

14:26
Теги:

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра возглавит «Кристал Пэлас», сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо. Стороны согласовали условия сделки на три года.

Последним местом работы 45-летнего тренера была «Ницца». Он руководил командой с лета 2018 года по зиму 2020 года.

Француз в качестве игрока по три раза становился чемпионом Англии и Италии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза — Суперкубок Англии, два раза — Суперкубок Италии. Вместе со сборной Франции Виейра становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также выигрывал Кубок конфедераций (2001).

По итогам прошедшего сезона «Кристал Пэлас» занял 14-е место в чемпионате Англии, набрав 44 очка в 38 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Черданцев — о России на Евро: «Сборная полностью провалила турнир»
Как привлечь богатство и удачу с помощью новой стрижки
Назван способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Обращение Порошенко после матча Украины на Евро-2020 вызвало споры в Сети
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд