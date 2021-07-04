Виейра согласовал условия контракта с «Кристал Пэлас»

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра возглавит «Кристал Пэлас», сообщает в Twitter инсайдер Фабрицио Романо. Стороны согласовали условия сделки на три года.

Последним местом работы 45-летнего тренера была «Ницца». Он руководил командой с лета 2018 года по зиму 2020 года.

Француз в качестве игрока по три раза становился чемпионом Англии и Италии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза — Суперкубок Англии, два раза — Суперкубок Италии. Вместе со сборной Франции Виейра становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также выигрывал Кубок конфедераций (2001).

По итогам прошедшего сезона «Кристал Пэлас» занял 14-е место в чемпионате Англии, набрав 44 очка в 38 матчах.