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«Манчестер Юнайтед» предложит Мактоминэй новый контракт на 60 тысяч фунтов в неделю

12:21
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй может подписать новый контракт с клубом, сообщает The Sun.

Как сообщает издание, по новому соглашению 23-летний штоландец будет получать 60 тысяч фунтов в неделю вместо 30 тысяч фунтов. Текущий контракт рассчитан

В текущем сезоне Мактоминей провел 14 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу, а также сыграл в трех встречах Лиги Европы.

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