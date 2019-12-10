«Манчестер Юнайтед» предложит Мактоминэй новый контракт на 60 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй может подписать новый контракт с клубом, сообщает The Sun.

Как сообщает издание, по новому соглашению 23-летний штоландец будет получать 60 тысяч фунтов в неделю вместо 30 тысяч фунтов. Текущий контракт рассчитан

В текущем сезоне Мактоминей провел 14 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу, а также сыграл в трех встречах Лиги Европы.