Роналду пропустил четвертую тренировку «Манчестер Юнайтед» подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не явился на очередную тренировку команды, сообщает Manchester Evening News.

Таким образом, 37-летний португалец пропустил четвертый день предсезонной подготовки манкунианцев подряд.

Напомним, что нападающий должен был вернуться к тренировкам в понедельник, 4 июля, вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах национальных команды в конце прошедшего сезона.

Завтра, 8 июля, «Манчестер Юнайтед» отправится в тур по Австралии и Тайланду.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть клуб этим летом. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2023 года.