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Сегодня, 15:00

Роналду пропустил четвертую тренировку «Манчестер Юнайтед» подряд

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не явился на очередную тренировку команды, сообщает Manchester Evening News.

Таким образом, 37-летний португалец пропустил четвертый день предсезонной подготовки манкунианцев подряд.

Напомним, что нападающий должен был вернуться к тренировкам в понедельник, 4 июля, вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах национальных команды в конце прошедшего сезона.

Завтра, 8 июля, «Манчестер Юнайтед» отправится в тур по Австралии и Тайланду.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть клуб этим летом. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-ronaldo-training-news-24423626
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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