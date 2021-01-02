«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» и догнал «Ливерпуль»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 2:1. Победный мяч на 61-й минуте с пенальти провел Бруну Фернандеш.
«МЮ» набрал 33 очка в 16 матчах и сравнялся с лидером и чемпионом, «Ливерпулем». «Красные» следующую игру проведут 4 января — в гостях против «Саутгемптона».
Чемпионат Англии
Премьер-лига
17-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 40 (1:0). Траоре, 58 (1:1). Бруну Фернандеш, 61 — с пенальти (2:1).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Фред (Туанзебе, 90+4), Бруну Фернандеш (Джеймс, 87), Мактоминэй (Матич, 65), Марсьяль, Рэшфорд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Рэмси, 79), Эль-Гази (Дэвис, 84), Уоткинс.
Предупреждения: Магуайр, 49. Байи, 55. Шоу, 89. Матич, 90.
Судья: Оливер.
1 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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