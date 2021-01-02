«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» и догнал «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 2:1. Победный мяч на 61-й минуте с пенальти провел Бруну Фернандеш.

«МЮ» набрал 33 очка в 16 матчах и сравнялся с лидером и чемпионом, «Ливерпулем». «Красные» следующую игру проведут 4 января — в гостях против «Саутгемптона».

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17-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:1 (1:0)

Голы: Марсьяль, 40 (1:0). Траоре, 58 (1:1). Бруну Фернандеш, 61 — с пенальти (2:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Фред (Туанзебе, 90+4), Бруну Фернандеш (Джеймс, 87), Мактоминэй (Матич, 65), Марсьяль, Рэшфорд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Рэмси, 79), Эль-Гази (Дэвис, 84), Уоткинс.

Предупреждения: Магуайр, 49. Байи, 55. Шоу, 89. Матич, 90.

Судья: Оливер.

1 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».