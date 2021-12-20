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«Манчестер Юнайтед» определился с новым исполнительным директором клуба

15:08
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«Манчестер Юнайтед» в ближайшие часы объявит о назначении исполнительного директора. Им станет Ричард Арнольд, сообщает Sky Sports.

В клубе появится эта должность впервые с 2013 года, когда данную должность покинул Дэвид Гилл. По факту же Арнольд заменит в клубе исполнительного вице-председателя Эда Вудворда.

Вудворд продолжит работать в стане манкунианцев как минимум до конца 2021 года. Решение о его уходе прорабатывалось на протяжении нескольких месяцев и было запланированным еще до новостей о крахе идеи европейской Суперлиги.

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Иван Шитик все материалы автора

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