Джеррард хочет пригласить в «Астон Виллу» защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне тренирующий «Астон Виллу», планирует усилить линию защиты Джо Гомесом, сообщает Birmingham Mail. «Астон Вилла» уже сделала предложение «Ливерпулю».

24-летний Гомес в нынешнем сезоне провел на поле 336 минут в девяти матчах во всех турнирах. Контракт английского защитника истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.