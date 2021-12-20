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Джеррард хочет пригласить в «Астон Виллу» защитника «Ливерпуля»

15:50
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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне тренирующий «Астон Виллу», планирует усилить линию защиты Джо Гомесом, сообщает Birmingham Mail. «Астон Вилла» уже сделала предложение «Ливерпулю».

24-летний Гомес в нынешнем сезоне провел на поле 336 минут в девяти матчах во всех турнирах. Контракт английского защитника истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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