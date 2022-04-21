Тен Хаг прокомментировал назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь возглавить «Манчестер Юнайтед». Я с нетерпением жду новых испытаний на новом месте. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я настроен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает.

Будет непросто уходить из «Аякса» после стольких невероятных лет. Хочу убедить болельщиков, что я полностью сфокусирован на том, чтобы успешно завершить сезон в Нидерландах, прежде чем присоединиться к «Манчестер Юнайтед», — приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед» слова тен Хага.

52-летний тен Хаг начнет работу с «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. Он присоединится к команде после получения рабочей визы. Контракт со специалистом рассчитан до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год. До конца нынешнего сезона тен Хаг будет тренировать «Аякс», который он возглавляет с 2017 года.