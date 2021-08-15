Полузащитник «Челси» Кенеди может вернуться в Бразилию
Полузащитник «Челси» Кенеди может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Фламенго» вступил в переговоры с лондонским клубом по поводу аренды 25-летнего футболиста.
#Flamengo are in talks to sign #Kenedy on loan from #Chelsea. #transfers #CFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 14, 2021
В сезоне-2020/21 Кенеди выступал за «Гранаду» на правах аренды, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 44 матчах за команду. Бразилец перешел в «Челси» из «Флуминенсе» летом 2015 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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