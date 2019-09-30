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«Манчестер Юнайтед» может приобрести Манджукича за 10 миллионов

09:52

«Ювентус» готов продать нападающего Марио Манджукича примерно за 10 миллионов евро, информирует goal.com.

33-летним хорватом интересуется «Манчестер Юнайтед», который пытался приобрести его еще в августе.

Как отмечается, Манджукич хочет сохранить свою зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Его контракт рассчитан до июня 2021 года. В этом сезоне Манджукич еще ни разу не выходил на поле.

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