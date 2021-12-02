«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Лейпцига» Мукьеле в январе
07:37
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лейпцига» Норди Мукьеле, сообщает 90min.
По информации источника, в работе с 24-летним французом заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник. Специалист видит в футболисте игрока основы «МЮ» на длительный срок.
В сезоне-2021/22 Мукьеле провел 18 матчей за «Лейпциг», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/exclusive-man-utd-identify-nordi-mukiele-transfer-target-ralf-rangnick-arrival
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