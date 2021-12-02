Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Лейпцига» Мукьеле в январе

07:37
Теги:

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лейпцига» Норди Мукьеле, сообщает 90min.

По информации источника, в работе с 24-летним французом заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник. Специалист видит в футболисте игрока основы «МЮ» на длительный срок.

В сезоне-2021/22 Мукьеле провел 18 матчей за «Лейпциг», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.90min.com/posts/exclusive-man-utd-identify-nordi-mukiele-transfer-target-ralf-rangnick-arrival

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
Канадский дипломат пригрозил РФ изоляцией и крахом экономики из-за Украины
0