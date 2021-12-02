Клопп о победе над «Эвертоном»: «Лучший матч «Ливерпуля» на «Гудисон Парк» за все мое время работы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:1) в матче 14-го тура АПЛ.

«Моя команда показала отличную и зрелую игру, намного лучше, чем раньше, особенно на «Гудисон Парк». Когда мы пропустили, то действовали слишком открыто, но так бывает, когда превосходишь соперника. Мы уже должны были забить 1-2 мяча до того, как открыли счет. После 2:0 мы, возможно, ослабили хватку и позволили «Эвертону» поднять голову. Впрочем, я не требую идеальной игры, если бы все было просто, то все могли бы побеждать. Ребята отлично справились.

Мы в хорошей форме, но этот матч стал лучшим для «Ливерпуля» на «Гудисон Парк» за все мое время работы в команде. Перед игрой некоторые говорили, что форма не имеет значения в дерби, но я увидел, что все совсем наоборот", — приводит BBC слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком в 14 матчах.