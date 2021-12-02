Клопп о победе над «Эвертоном»: «Лучший матч «Ливерпуля» на «Гудисон Парк» за все мое время работы»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:1) в матче 14-го тура АПЛ.
«Моя команда показала отличную и зрелую игру, намного лучше, чем раньше, особенно на «Гудисон Парк». Когда мы пропустили, то действовали слишком открыто, но так бывает, когда превосходишь соперника. Мы уже должны были забить 1-2 мяча до того, как открыли счет. После 2:0 мы, возможно, ослабили хватку и позволили «Эвертону» поднять голову. Впрочем, я не требую идеальной игры, если бы все было просто, то все могли бы побеждать. Ребята отлично справились.
Мы в хорошей форме, но этот матч стал лучшим для «Ливерпуля» на «Гудисон Парк» за все мое время работы в команде. Перед игрой некоторые говорили, что форма не имеет значения в дерби, но я увидел, что все совсем наоборот", — приводит BBC слова Клоппа.
«Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком в 14 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/58961659?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61a7f6c2531c2c473335fa2a%26%27Our%20best%20performance%20at%20Goodison%20by%20far%27%262021-12-01T22%3A59%3A39.477Z&ns_fee=0&pinned_post
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