«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: видеотрансляция матча
12 декабря «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» проведет матч 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 20.30 (мск).
Команда Уле Гуннара Сульшера с 19 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» с 18 баллами располагаются на восьмой строчке.
Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Okko Спорт.
Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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