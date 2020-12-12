Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: видеотрансляция матча

20:00
Уле Гуннар Сульшер (слева) и Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Уле Гуннар Сульшер (слева) и Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Теги:

12 декабря «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» проведет матч 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 20.30 (мск).

Команда Уле Гуннара Сульшера с 19 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» с 18 баллами располагаются на восьмой строчке.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Okko Спорт.

Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир