«Манчестер Сити» обыграл «МЮ» и вышел в финал Кубка лиги

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Голы забивали Фернандинью и Джон Стоунс. В финале «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом».

Кубок английской лиги

1/2 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)

Голы: Стоунс, 50 (0:1). Фернандинью, 83 (0:2).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (ван де Бек, 88), Погба, Мактоминэй (Гринвуд, 75), Марсьяль, Рэшфорд, Бруну Фернандеш.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунс, Зинченко, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Фоуден, Махрез (Эрнандес, 79).

Предупреждения: Фернандинью, 48. Фред, 69. Жоау Канселу, 78. Шоу, 90+1.

Судья: Аткинсон.

6 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».