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«Манчестер Юнайтед» интересуется спортивным директором «Атлетико»

12:12
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает спортивного директора «Атлетико» Андреа Берту в качестве кандидата на аналогичную должность в своем клубе, сообщает AS.

Функционер работает в клубе из Мадрида с сезона-2012/13 и является одним из главных сотрудников в трансферной политике «матрасников». В 2019 году Берта был признан лучшим спортивным директором года по версии Globe Soccer Awards. Сообщается, что три года назад специалиста пытался переманить «ПСЖ», но получил отказ.

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