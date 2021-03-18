«Манчестер Юнайтед» интересуется бывшим вратарем «Арсенала»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес привлек интерес «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Insider.

По информации источника, 28-летний аргентинец входит в список трансферных целей «красных дьяволов» на лето.

Мартинес перешел в «Астон Виллу» летом 2020 года из «Арсенала». В сезоне-2020/21 вратарь провел за «виллианов» 28 матчей и пропустил 29 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.