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«Манчестер Юнайтед» интересуется бывшим вратарем «Арсенала»

12:26
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес привлек интерес «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Insider.

По информации источника, 28-летний аргентинец входит в список трансферных целей «красных дьяволов» на лето.

Мартинес перешел в «Астон Виллу» летом 2020 года из «Арсенала». В сезоне-2020/21 вратарь провел за «виллианов» 28 матчей и пропустил 29 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-man-united-ready-offer-for-aston-villa-star-martinez-after-he-shoots-to-top-of-list/

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