«Лидс» готов заплатить 20 миллионов евро за полузащитника «Фейеноорда»

«Лидс» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Оркуном Кекджю, сообщает Sport Witness.

По информации источника, голландский клуб согласен отпустить 20-летнего турка за 20 миллионов евро. Сообщается, что «павлины» готовы заплатить данную сумму и намерены купить футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Кекджю провел 23 матча за «Фейеноорд», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.