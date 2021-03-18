«Лидс» готов заплатить 20 миллионов евро за полузащитника «Фейеноорда»
14:17
«Лидс» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Оркуном Кекджю, сообщает Sport Witness.
По информации источника, голландский клуб согласен отпустить 20-летнего турка за 20 миллионов евро. Сообщается, что «павлины» готовы заплатить данную сумму и намерены купить футболиста в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Кекджю провел 23 матча за «Фейеноорд», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
http://sportwitness.co.uk/leeds-united-have-set-their-eyes-on-player-bielsas-side-to-provide-tough-competition-to-another-club/
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