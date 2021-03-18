Рэшфорд о травмах: «Отдохну, когда закончу карьеру»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о своем отношении к травмам.

«Я просто сосредотачиваюсь на предстоящем матче, так и справляюсь со своими проблемами. Для меня главное, чтобы я мог выйти на поле, а с остальным можно разобраться потом. Я знаю свое тело и понимаю, на что способен. Мы, футболисты, сможем отдохнуть, когда закончим карьеру. Сейчас я хочу играть столько, сколько смогу. Я хорошо восстанавливаюсь после матчей, у меня нет проблем с травмами, так что у меня нет никаких опасений», — приводит Goal слова Рэшфорда.

В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 44 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 18 голов и 12 результативных передач.