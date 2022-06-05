«Эвертон» вошел в число претендентов на Эриксена

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов «Эвертона». Клуб готов предложить контракт 30-летнему датчанину, сообщает Daily Mirror.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Лестера».

«Брентфорд» также хочет сохранить Эриксена в своем составе. «Пчелы» готовы сделать датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, причем с большим отрывом.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 10 матчах за команду. Летом он может получить статус свободного агента.