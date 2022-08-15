«Манчестер Юнайтед» хочет продать полузащитника Гарнера

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с полузащитником Джеймсом Гарнером.

По сообщениям Manchester Evening News, «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур» заинтересованы в подписании 21-летнего игрока. «МЮ» хочет получить за полузащитника до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Гарнер провел прошлый сезон на правах аренды в «Ноттингеме». Он сыграл за команду 49 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Контракт англичанина с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2024 года.