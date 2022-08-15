Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

15 августа, 20:01

«Манчестер Юнайтед» хочет продать полузащитника Гарнера

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с полузащитником Джеймсом Гарнером.

По сообщениям Manchester Evening News, «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур» заинтересованы в подписании 21-летнего игрока. «МЮ» хочет получить за полузащитника до 20 миллионов фунтов стерлингов.

Гарнер провел прошлый сезон на правах аренды в «Ноттингеме». Он сыграл за команду 49 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Контракт англичанина с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/man-united-transfer-news-garner-24738570?kop=
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиагу Силва раскритиковал арбитра Тейлора после матча с «Тоттенхэмом»

«Ньюкасл» претендует на полузащитника «Челси» Галлахера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 2 0 2
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

 2 0 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости