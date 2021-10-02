Криштиану Роналду — худший по показателю прессинга в нынешнем сезоне АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является худшим атакующим игроком в АПЛ по степени прессинга защитников в среднем за матч, сообщает Sport Bible со ссылкой на исследование The Athletic.
По данным исследования, Роналду выполняет в среднем 2,7 попытки прессинга на соперников. Лидерами по данному показателю в нынешнем сезоне АПЛ являются Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») и Нил Мопе («Брайтон») — 20 попыток в среднем за игру. На третьей строчке — Диогу Жота («Ливерпуль»), выполняющий 19,8 попыток за матч.
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее футболист уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. На счету 36-летнего португальца 5 голов в 5 матчах за команду в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sportbible.com/football/cristiano-ronaldo-presses-defenders-less-premier-league-rivals-20211001
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