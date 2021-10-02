Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является худшим атакующим игроком в АПЛ по степени прессинга защитников в среднем за матч, сообщает Sport Bible со ссылкой на исследование The Athletic.

По данным исследования, Роналду выполняет в среднем 2,7 попытки прессинга на соперников. Лидерами по данному показателю в нынешнем сезоне АПЛ являются Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») и Нил Мопе («Брайтон») — 20 попыток в среднем за игру. На третьей строчке — Диогу Жота («Ливерпуль»), выполняющий 19,8 попыток за матч.

Рейтинг лучших прессингующих игроков в АПЛ. Фото The Athletic

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее футболист уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. На счету 36-летнего португальца 5 голов в 5 матчах за команду в нынешнем сезоне.