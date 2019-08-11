"Манчестер Юнайтед" - "Челси": составы команд на матч 1-го тура чемпионата

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" на матч 1-го тура чемпионата Англии. С первых минут в составе лондонцев появятся Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Перейра, МакТоминэй, Погба, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

Запасные: Ромеро, Джеймс, Гринвуд, Матич, Туанзебе, Янг, Мата.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Баркли, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Педро, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Жиру, Кенеди, Канте, Алонсо, Пулишич, Томори.