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Сегодня, 16:00

«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд» начнется в 18.00 мск 30 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

30 декабря «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» примет «Шеффилд» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 18.00 по московскому времени в городе Манчестер.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры «Ман Сити» против «Шеффилда» можно в матч-центре «СЭ».

«Манчестер Сити» под руководством тренера Хосепа Гвардиолы набрал 37 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» располагается на 20-й строчке с 9 баллами.

В последний раз команды встречались 27 августа 2023 года. Тогда «горожане» в гостях выиграли у «Шеффилда» со счетом 2:1.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
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Неделя

«Тоттенхэм» интересуется Галлахером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 - : -
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 - : -
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 - : -
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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