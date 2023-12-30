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Сегодня, 14:24

«Тоттенхэм» интересуется Галлахером

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, «шпоры» могут предложить за игрока сборной Англии 40 миллионов евро, а «аристократы» просят за футболиста на 15 миллионов больше.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

23-летний Галлахер — воспитанник «Челси». В этом сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, в которых отметился 4 голевыми передачами.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 - : -
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 - : -
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 - : -
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
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Тоттенхэм – Борнмут
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Ливерпуль – Ньюкасл
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