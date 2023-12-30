«Тоттенхэм» интересуется Галлахером
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, «шпоры» могут предложить за игрока сборной Англии 40 миллионов евро, а «аристократы» просят за футболиста на 15 миллионов больше.
Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.
23-летний Галлахер — воспитанник «Челси». В этом сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, в которых отметился 4 голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|19
|12
|4
|3
|36-18
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40-25
|39
|
4
|Ман. Сити
|18
|11
|4
|3
|43-21
|37
|
5
|Тоттенхэм
|19
|11
|3
|5
|39-28
|36
|
6
|Вест Хэм
|19
|10
|3
|6
|33-30
|33
|
7
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
8
|Брайтон
|19
|8
|6
|5
|38-33
|30
|
9
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
10
|Челси
|19
|7
|4
|8
|31-29
|25
|
11
|Вулверхэмптон
|19
|7
|4
|8
|27-31
|25
|
12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|18
|5
|4
|9
|25-28
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|6
|9
|19-28
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|19
|8
|2
|9
|24-25
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|15:30
|
Лутон Таун – Челси
|- : -
|30.12
|18:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|30.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|30.12
|18:00
|
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Эвертон
|- : -
|30.12
|20:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|31.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|31.12
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|1.01
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|2.01
|22:30
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|15
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
Новости